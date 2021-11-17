Путин: необходимы законы, регламентирующие использование генетических данных человека и его семьи

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17 ноября 2021, 14:56 Источник: kremlin.ru

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин в среду в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий в России предложил обратить особое внимание на правовом регулировании геномных исследований и применения генетических технологий.

Путин отметил, что как и во всех передовых областях, в генетике человечество пока идёт неизведанным путём, и немало сложных, спорных вопросов – как юридических, так и гуманитарных.

Президент заявил, что "законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции, в других сферах", но при этом важно и необходимо "чётко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий".

Как объяснил Путин, надо думать о соблюдении этических норм. По его словам, "они должны быть понятны и признаны исследователями и бизнесом и приняты обществом, пользоваться доверием людей".

Глава российского государства назвал важнейшей темой генетическую информацию. "В первую очередь нужны законодательные механизмы, которые обеспечат права граждан, регламентируют вопросы получения, использования, защиты генетических данных человека и его семьи, в том числе будущих поколений", - подчеркнул Владимир Путин.

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