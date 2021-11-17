Российский блогер Михаил Лидин оскорбил мусульман и христиан с целью провокации

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17 ноября 2021, 14:49 Источник: Pravda.ru

Блогер Михаил Лидин, фото с его страницы в соцсети «ВКонтакте»

Продвижение в блогерской сфере в XXI веке – задача отнюдь не тривиальная. Потенциального подписчика становится все труднее удивить качественным и необычным контентом – люди требуют чего-то совсем экстраординарного и специфического. В погоне за уникальностью и дешевым хайпом «лидеры мнений» второго и третьего эшелона нередко переступают все мыслимые и немыслимые грани, чтобы увеличить свою аудиторию и, соответственно, доходы. Однако нередко подобные истории заканчиваются совсем не так, как того ожидают блогеры, – вместо славы их могут поджидать серьезные штрафы, потеря аккаунтов с подписчиками и, в ряде случаев, даже лишение свободы.

Подобная неприятная история сравнительно недавно произошла с блогером Михаилом Лидиным, который решил «хайпануть» на чувствах верующих, выпустив «разоблачающие религии» видеоролики. Из содержания его творений явственно исходит, что юноша плохо разбирается не только в священных писаниях, но и в действующем законодательстве.

Как сообщает Pravda.ru со ссылкой на результаты экспертизы, в одном из роликов под названием «Ищем научные чудеса и ошибки в Коране» блогер пытался донести, что главное священное писание мусульман доносит до людей откровенно ложные сведения. Разумеется, у русскоязычных последователей самой молодой мировой религии это вызвало бурю негодования. В комментариях разразилась жаркая дискуссия на тему религии, спровоцированная ничем не обоснованными и — моментами — очевидно «подогнанными» под нужную позицию доводами Лидина, перечисленными в видео. На данный момент под видео собралось около 400 тысяч просмотров, что уже можно назвать весьма приличной суммой при должном уровне монетизации.

В прошлом Михаил специализировался на более «безобидных» разоблачениях, снимая обзоры на участников шоу «Битва экстрасенсов», но потом решил перейти к более щекотливым темам. Лидин за свою карьеру успел оскорбить не только мусульман, но и христиан, обвинив текст Библии в лживости и опровергнув воскресение Иисуса.

Учитывая характер действий Лидина и те направления конфликта, что задаются в комментариях под его роликами, нет никаких сомнений, что единственная задача блогера – провокация ради провокации. По иронии, поддерживают высказывания Михаила преимущественно молодые люди, не имеющие к обсуждаемым религиям никакого отношения, но строящие из себя высококлассных специалистов, как и сам Лидин. В итоге юный «разоблачитель» бессовестно наживается на дешевых провокациях и оскорблениях чувств верующих, пропагандируя несовершеннолетним (которые составляют львиную долю его подписчиков) весьма сомнительные ценности. Возможно, в погоне за деньгами юный блогер не понимает, что занимается откровенным разжиганием конфликтов на религиозной почве и тем самым совершает не только аморальные, но и противозаконные поступки, но на этот вопрос достоверно смогут ответить лишь правоохранители.

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