Семья топ-менеджера Мособлгаза отравилась после возвращения из Египта, 34-летний мужчина скончался

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17 ноября 2021, 14:40

фото с сайта СКР

После возвращения из Египта в Подмосковье 16 ноября скончался заместитель генерального директора Мособлгаза. Мужчине было 34 года. Его супруга и двое пятилетних детей-близнецов были госпитализированы с признаками отравления.

Сначала один из детей, а потом и все члены семьи топ-менеджера Мособлгаза почувствовали себя плохо еще в Египте, где они отдыхали с 5 по 15 ноября. Сегодня следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины и госпитализации его супруги и двоих детей.

По данным СКР, во вторник, 16 ноября, в экстренные службы поступила информация о том, что в частном доме в деревне Вахромеево Домодедовского городского округа обнаружено тело мужчины без признаков жизни, а также в бессознательном состоянии его супруги и двоих детей 5 лет. На место происшествия оперативно выехала следственно-криминалистическая группа наиболее опытных следователей.

Один из детей, придя в себя, рассказал врачам, что накануне семья вернулась из Египта, где у ребенка началась рвота, а впоследствии эти признаки отравления появились и у остальных членов семьи.

Следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты продукты питания и напитки, назначен ряд экспертиз.

По данным KP.RU, ядом с телом мужчины нашли бутылки из-под крепкого алкоголя, кальян и пачки из-под табака. По одной из версий полиции, семья привезла из Египта какой-то продукт ненадлежащего качества, которым и отравилась.

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