Аргументы Недели Общество 13+

Семья топ-менеджера Мособлгаза отравилась после возвращения из Египта, 34-летний мужчина скончался

, 14:40

Семья топ-менеджера Мособлгаза отравилась после возвращения из Египта, 34-летний мужчина скончался
фото с сайта СКР

После возвращения из Египта в Подмосковье 16 ноября скончался заместитель генерального директора Мособлгаза. Мужчине было 34 года. Его супруга и двое пятилетних детей-близнецов были госпитализированы с признаками отравления.

Сначала один из детей, а потом и все члены семьи топ-менеджера Мособлгаза почувствовали себя плохо еще в Египте, где они отдыхали с 5 по 15 ноября. Сегодня следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины и госпитализации его супруги и двоих детей.

По данным СКР, во вторник, 16 ноября, в экстренные службы поступила информация о том, что в частном доме в деревне Вахромеево Домодедовского городского округа обнаружено тело мужчины без признаков жизни, а также в бессознательном состоянии его супруги и двоих детей 5 лет. На место происшествия оперативно выехала следственно-криминалистическая группа наиболее опытных следователей.

Один из детей, придя в себя, рассказал врачам, что накануне семья вернулась из Египта, где у ребенка началась рвота, а впоследствии эти признаки отравления появились и у остальных членов семьи.

Следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты продукты питания и напитки, назначен ряд экспертиз.

По данным KP.RU, ядом с телом мужчины нашли бутылки из-под крепкого алкоголя, кальян и пачки из-под табака. По одной из версий полиции, семья привезла из Египта какой-то продукт ненадлежащего качества, которым и отравилась.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Германский политик Брайнингер объяснил задержку сертификации «Северного потока — 2»: Проект политизирован с самого начала

Германский политик Брайнингер объяснил задержку сертификации «Северного потока — 2»: Проект политизирован с самого начала

На решение регулятора в ФРГ о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может влиять политика. Член правой партии "Альтернатива для Германии" Альберт Брайнингер сказал, что сложно уточнить, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

Политика

В мире

Происшествия

Шоу-бизнес

Общество

В мире

Происшествия