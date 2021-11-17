ЦК КПРФ будет разбираться по делу задержанного в Приморье депутата Самсонова

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17 ноября 2021, 13:18

фото: pixabay.com

Пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил, что местное отделение партии разбирается по делу Артёма Самсонова, задержанного по подозрению в растлении несовершеннолетнего ребёнка.

По данным СКР, дело в отношении Самсонова возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Дальневосточные СМИ написали ранее, что член КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморского края Артём Самсонов, отдыхая на пляже во Владивостоке, показал 11-летнему ребёнку секс-игрушку и рассказал о её предназначении.

Парламентарий Александр Ющенко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что местное отделение КПРФ разбирается в инциденте. По его словам, после разбирательства, если потребуется будут приняты дисциплинарные решения. Ющенко пояснил, что нужно исходить не из публикаций разного рода непонятных источников, а из документов. Он подчеркнул, что имеются точки зрения, разные Telegram-каналы дают всем оценки.

В КПРФ поручено руководителям местного отделения разобраться и доложить, и далее юридическая служба вынесет заключение.

Член партии КПРФ, помощник депутата Заксобрания региона Натальи Кочуговой Елена Пономарёва рассказала, что Самсонова остановили по дороге в Уссурийск для проверки документов, а после — вызвали ОМОН, СОБР и повезли на обыск в квартиру.

Юрист Приморского отделения КПРФ Николай Михальченко рассказал корреспонденту «Восток-Медиа», что история с обыском связана с событиями двухлетней давности на прибрежной полосе Шаморы. Раньше там разбивался лагерь, и Самсонов там отдыхал. У него завязались личные неприязненные отношения с одной из участниц лагеря. Видимо, она решила подать на него заявление в полицию.

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