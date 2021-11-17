Как в России провели перепись населения

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17 ноября 2021, 12:46 Источник: Новая газета

В России завершилась перепись населения. Она проводилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года.



Некоторые эксперты считают, что в так называемых депрессивных регионах статистика переписи заметно завышена. В первую очередь это касается Севастополя, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Калмыкии и Мордовии. Люди зачастую оттуда выезжают, не фиксируя официально свой отъезд.



«Я считаю, что реальная численность населения России должна быть на 3‒4 миллиона ниже, чем сейчас считается, — 142‒143 миллиона человек, также должно быть переписано 7‒8 миллионов временно находящихся на территории страны (мигрантов). И пока непонятно, входят ли они в озвучиваемое количество переписанных, или нет», - отметил демограф Алексей Ракша.



По его словам, в прошлый раз было переписано всего 480 тысяч мигрантов, а по данным МВД, их в России около 7‒8 миллионов. Помимо этого, сейчас заполнено анкет больше, чем количество человек, которые, по имеющимся сведениям, постоянно проживают в России — это 145,8 млн человек.



В Крыму предварительные итоги переписи населения напоминают результаты голосования за Владимира Путина: в Севастополе — 90%, всего в Республике — 83%. По словам губернатора Михаила Развожаева, в переписи приняло участие 450 тысяч человек. Ранее в этом году Развожаев признавал, что если смотреть на данные о потреблении хлеба, то реальное количество населения в городе-герое превышает 700 тысяч человек. То есть уже, получается, переписали не 90%, а 65%. При этом согласно опросам местных СМИ, больше половины респондентов заявили, что не принимали участия в переписи.



«Из 280 квартир, по которым надо было пройти, дверь не открыли 210», — рассказал один из переписчиков из Севастополя.



Александр Уганаев работал переписчиком в Симферополе. По его словам, изначально кураторы требовали обойти хотя бы 50% квартир.



«В последние дни они (кураторы) стали давить на контролеров и переписчиков для выполнения плана. Те, кто набрал меньше 50%, после этих «вежливых слов» еще должны были бегать без планшета переписывать», — рассказал Уганаев.

В Новосибирске многие люди не открывали переписчикам дверь из-за боязни заразиться коронавирусом.



«Люди не хотят участвовать в переписи, даже дверь не хотят открывать нам. Если из всего многоэтажного дома один-два человека согласились участвовать, — уже хорошо», - сообщил волонтер Екатерина.



По ее словам, больше всего везло с квартирами, где жили одинокие пенсионеры, — там не только соглашались ответить на все вопросы, но и могли налить чай. Среди них были восьмидесятилетняя спортсменка, всю жизнь отработавшая в цирке и до сих пор умеющая садиться на шпагат, дедушка-художник, рисующий открытки и рассылающий их в журналы, пенсионер-психолог, проживший долгое время в Европе, но вернувшийся в Россию.



В документе, предоставленном региональным органом Росстата, говорится, что в квартирах, где «переписчик получил категорический отказ» или просто не застал никого дома, нужно «любыми доступными способами» выяснить, живут ли в этих помещениях люди. Если жильцы есть, необходимо собрать о них «минимальные сведения для прописного листа». Узнавать такую информацию предлагалось через соседей, консьержей и старших по подъезду.



Первый заместитель губернатора Юрий Петухов уже отчитался о предварительных итогах переписи населения. По его словам, в Новосибирской области приняли участие более 2 миллионов человек — а это больше 71,9% жителей региона.



Согласно сведениям директора департамента экономики Тюменской области Максима Скорцова, в ряде муниципалитетов перепись населения выполнена более чем на 100%. По версии чиновников, это говорит о том, что по факту людей в регионе проживет больше, чем об этом было известно властям по предыдущим статистическим данным.





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