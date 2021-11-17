Аргументы Недели Общество 13+

17 ноября — Международный день недоношенных детей

, 12:29

17 ноября — Международный день недоношенных детей

Международный день недоношенных детей отмечается ежегодно во многих странах по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми.

По данным ВОЗ, недоношенными считаются дети, которые рождаются до окончания 37 недели беременности. По мировой статистике, около пятнадцати миллионов детей рождаются недоношенными каждый год, более одного миллиона из них умирают вскоре после рождения, а многие имеют инвалидность.

17 ноября в городах России  проходит  акция #мненефиолетово: в поддержку семей с недоношенными детьми. Таким образом улицы, сооружения и здания медицинских, административных, культурных учреждений подсвечиваются фиолетовым цветом. Фиолетовый – официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах и Благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо». Это символ надежды, сострадания и открытости и понимания.

В последние годы отмечается стабильный рост рождения детей раньше срока. Все новорожденные дети уязвимы, но преждевременно рожденные  особенно.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Шоу-бизнес

В мире

Германский политик Брайнингер объяснил задержку сертификации «Северного потока — 2»: Проект политизирован с самого начала

Германский политик Брайнингер объяснил задержку сертификации «Северного потока — 2»: Проект политизирован с самого начала

На решение регулятора в ФРГ о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может влиять политика. Член правой партии "Альтернатива для Германии" Альберт Брайнингер сказал, что сложно уточнить, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В мире

Происшествия

В мире

Здоровье

Политика

В мире

В мире