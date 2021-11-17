Сегодня отмечается Международный день студента

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17 ноября 2021, 12:20 Наталья Полянская

Фото: pixabay.com

Международный день студентов отмечается ежегодно 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне, но отмечаться начал уже только в послевоенное время. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах.

28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, пражские студенты вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета.

Сегодня День студентов празднуется во многих странах мира, он довольно популярен у студенческой молодежи. Проведению праздника предшествует Международная студенческая неделя борьбы за мир и дружбу.

В России же более популярным праздником студентов стал Татьянин день. Это событие отмечается 25 января и считается памятной датой в России. Само название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви. После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета «Татьянин день» стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как «День российского студенчества»

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