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В результате пожара в доме под Воронежем погибли 33-летняя мать и пятеро её детей

, 11:59

В результате пожара в доме под Воронежем погибли 33-летняя мать и пятеро её детей
фото с сайта СКР

В Воронежской области в селе Костово Ольховатского района в среду сгорел частный дом. В результате пожара погибли 33-летняя женщина и пятеро ее детей. Первоначально сообщалось о гибели женщины и четверых детей.

В пожарной части №46 Государственной противопожарной службы по охране Ольховатского района уточнили, что обнаружено тело еще одного ребенка.

На месте страшного происшествия работают пожарные, полиция, следователи. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
По данным СКР, погибли две девочки и три мальчика. Девочкам было четыре года и 10 лет, мальчикам - 13 лет, три года, самому младшему – один год и 7 месяцев.

Возгорание в доме многодетной семьи началост примерно в 6:30. Дом сгорел полностью. Причины пожара выясняются.

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