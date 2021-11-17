Сергунина: На московском портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций

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17 ноября 2021, 11:49 Источник: mos.ru

Фото: pixabay.com

Функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств стала доступна на столичном портале mos.ru. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.



«В столице усовершенствовали сервис видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств. Весь процесс получения услуги - от записи на прием до проведения встречи - теперь доступен на портале mos.ru. Сервис также дополнили новыми полезными функциями. Прежде записаться на встречу можно было в сервисе «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ». Затем пользователям присылали ссылки на другие интернет-ресурсы, где они могли присоединиться к беседе. Теперь создали специальную страницу - «Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате», а видеоконференции проводятся на mos.ru. Сервис помогает горожанам сэкономить время. Чтобы получить индивидуальную консультацию, не обязательно приезжать в профильное учреждение. Теперь эта опция стала еще удобнее: выбрать дату и время, записаться на личный прием и поговорить со специалистом можно на одной площадке - столичном портале mos.ru», - рассказала Сергунина.



Уточняется, что в сервис внедрили еще две новые функции. Так, за 24 часа до назначенного времени mos.ru напомнит о предстоящей встрече: уведомление будет автоматически направлено в личный кабинет и на электронную почту. В нем же укажут ссылку на видеоконференцию. Кроме того, во время онлайн-консультации есть возможность направить профильному сотруднику документы, которые относятся к теме обсуждения. Для этого нужно только заранее отсканировать или сфотографировать бумаги, а затем загрузить их в сервис прямо во время видеоконференции.



Отмечается, что для записи на консультацию надо зайти в раздел «Услуги» на портале mos.ru и открыть категорию «Документы». Далее необходимо кликнуть на «Личные документы» и выбрать в открывшемся каталоге услуг «Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате». Всего доступно два формата онлайн-встреч: консультация со специалистом учреждения, на которой можно узнать о предоставлении госуслуг в Москве, и личный прием у руководителя ведомства или его уполномоченного представителя.



Поясняется, что после того как пользователь определится с форматом, ему понадобится заполнить электронную форму. Сначала следует выбрать в списке ведомство и тему, затем - удобные дату и время, а в заявке нужно указать свои фамилию, имя, отчество, дату рождения и контактные данные. Так, если эта информация уже есть в личном кабинете, форма заполнится автоматически. Кроме того, необходимо изложить интересующий вопрос - это поможет сотруднику учреждения тщательнее подготовиться к приему. Также система предложит приложить документы по теме. Максимальное число дополнительных файлов - 10. При этом предпринимателю во время подачи заявки на онлайн-прием нужно уточнить реквизиты компании (ее наименование, ИНН, ОГРН и контакты). Если сведения уже доступны в личном кабинете, они перенесутся в онлайн-форму. При необходимости пользователи mos.ru могут отменить запись.



Платформу для проведения видеоконференций на mos.ru разработали специалисты городского департамента информационных технологий. Она создана на базе решения с открытым исходным кодом. Такое программное обеспечение позволяет использовать лучшие мировые решения, адаптируя их под конкретную задачу и дополняя новыми функциями. Подобный подход уже не первый год применяют при развитии городской цифровой экосистемы, это общемировой тренд.



Дополняется, что возможность проконсультироваться со специалистами центров госуслуг «Мои документы» и столичных ведомств появилась в 2020 году. На приеме москвичи могут задать любой вопрос по предоставлению государственных услуг и получить справочную информацию. Таким образом, сегодня пользователям портала mos.ru доступна запись в центры госуслуг «Мои документы» и семь столичных ведомств: департамент культуры, департамент городского имущества, департамент градостроительной политики, департамент строительства (здесь пока консультируют только по услугам для бизнеса), департамент природопользования и охраны окружающей среды, департамент труда и социальной защиты, а также Специализированную государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Объединения административно-технических инспекций. В будущем список органов власти и организаций, которые присоединились к сервису видеоконференций, будет расширяться.





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