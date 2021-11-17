Андрей Бочкарёв: В Москве началась подготовка к строительству нового моста через реку Битца

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17 ноября 2021, 11:28

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В рамках строительства десятого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ-10), который проходит от МКАД до автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе», началась подготовка к строительству моста через реку Битца. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.



«В настоящее время идет подготовка к возведению противооползневого сооружения на буронабивных сваях перед береговой опорой моста через реку Битцу. До начала строительства моста необходимо стабилизировать оползневые процессы», — рассказал Андрей Бочкарёв.



По его словам, на участке также проводится создание надземного пешеходного перехода через МКАД и эстакадного съезда с Московской кольцевой автодороги на ЮВХ в сторону области.



«Также продолжается строительство путепровода через Варшавское шоссе и пути Второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), сейчас ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций из стройзоны», — уточнил Андрей Бочкарёв.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик ряда участков Юго-Восточной хорды) Юрий Кравцов добавил, что, помимо этого, на участке сооружается 65-метровый тоннель под 32-м километром МКАД.



«В настоящее время на 60% выполнен защитный экран тоннеля, который позволит вести строительство без ограничения движения по Кольцевой автодороге», — отметил Юрий Кравцов.



Ожидается, что запуск движения по Юго-Восточной хорде разгрузит прилегающие магистрали и значительно улучшит транспортное обслуживание юга и юго-востока столицы, а также округов Новой Москвы.



Хордовая система скоростных дорожных магистралей столицы, которая включает Северо-Западную, Северо-Восточную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду, — главный проект современного этапа развития столичной дорожно-транспортной сети. Хорды призваны связать периферийные районы столицы, тем самым разгрузив центральные магистрали, ТТК и МКАД.





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