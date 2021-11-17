Москва увеличила объёмы экспресс-тестирования на COVID-19 более чем в два раза

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17 ноября 2021, 11:19

Фото М. Денисова. Mos.ru

Открытие новых пунктов позволило увеличить объемы экспресс-тестирования на COVID-19 в общественных местах Москвы - за месяц они выросли более чем в два раза. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.



По ее словам, сейчас в городе работает 71 пункт, где можно сдать экспресс-тест. Всего такое тестирование прошли около 200 тыс. москвичей. У 5% из них после проведения ПЦР-теста подтвердилась инфекция.



«Бесплатное экспресс-тестирование для всех желающих - это очень важный шаг в борьбе с COVID-19. Увеличение количества пунктов в общественных местах по всему городу до 71 позволило нарастить объемы экспресс-тестирования более чем в два раза по сравнению с первой половиной октября. Сейчас ежедневно экспресс-тесты делают более 7 тыс. горожан, а всего быструю диагностику в общественных местах прошли почти 200 тыс. человек. У 5% из них после проведения ПЦР-теста подтвердилась инфекция. Благодаря такой практике повысилась выявляемость людей с заболеванием на ранних стадиях или болеющих бессимптомно. Это помогает своевременно начинать лечение и прерывать цепочки распространения вируса», - рассказала Анастасия Ракова.



Сделать экспресс-тест на COVID-19 могут бесплатно все желающие. Для этого взрослым понадобится только паспорт или загранпаспорт гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина или вид на жительство (для иностранных граждан), свидетельство о рождении (для ребенка) или номер полиса ОМС, СНИЛС (при наличии). Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.



На сайте и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» появилась возможность заранее заполнить заявку на экспресс-тестирование на COVID-19 в одном из пунктов по всему городу. После ее заполнения сформируется QR-код заявки, который можно будет предъявить в любом из центров экспресс-тестирования. Это помогает сэкономить время как желающим пройти экспресс-диагностику, так и администраторам центров. По этому же QR-коду заявки можно сразу получить результат теста. Горожане по-прежнему могут заполнить бумажную заявку на экспресс-диагностику прямо в пункте тестирования.





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