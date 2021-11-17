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В Москве госпитализирована беременная балерина Большого театра Мариана Гомес

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В Москве госпитализирована беременная балерина Большого театра Мариана Гомес
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Москве полиция начала проверку после госпитализации балерины Большого театра Марианы Гомес, попавшей в больницу с признаками отравления. Источник в правоохранительных органах раскрыл, что во вторник, 16 ноября, около 19 часов в полицию позвонил мужчина по имени Александр и рассказал, что  знакомая артистка балета из Бразилии прислала ему SMS-сообщение и написала, что она беременна, приняла лекарственный препарат и выпила вина.

Полиция направилась по указанному адресу в квартиру в Леонтьевском переулке. В квартире полицейским открыла дверь балерина Большого театра из Бразилии Мариана Гомес.

34-летняя балерина призналась, что после ссоры со своим молодым человеком она приняла две таблетки сильнодействующего медицинского препарата и выпила вина.

Полицейские вызвали бригаду скорой помощи. Мариана Гомес госпитализирована в одну из московских больниц, - сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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