Почему Воронеж должен получить звание «Город-герой»

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17 ноября 2021, 10:58 Олег Грищенко,

Объективный взгляд на ход и результаты Воронежской битвы 1942-43 годов позволяют сделать однозначный вывод о том, что сражение за этот город, и связанные с ним стратегические операции внесли огромный вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками и их союзниками. Во многом благодаря мужеству воронежцев и самоотверженности солдат Воронежского фронта в 1942 году был предотвращён немецкий удар по Сталинграду со второго направления, а в начале 1943 года началось мощное советское контрнаступление.

Согласно статусу награждения званием «Город-герой», его получали центры крупнейших сражений Великой Отечественной – города, защита которых определила победу советских войск на основных стратегических направлениях фронта. Также этот статус получали города, жители которых продолжали сражаться с врагом в оккупации. Этого почетного звания были удостоены 12 городов бывшего Советского Союза: Керчь, Киев, Ленинград, Минск, Москва, Мурманск, Новороссийск, Одесса, Севастополь, Смоленск, Сталинград, Тула. Также этот статус получила Брестская крепость.

Что касается звания «Город воинской славы», оно присваивалось городам, на территории которых или в непосредственной близости от которых шли ожесточённые сражения, где защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм. В России 45 городов имеют это почетное звание, в том числе Воронеж.

Но при объективном рассмотрении роли Воронежа в Великой Отечественной войне совершено ясно, что он в полной мере заслуживает именно звания «Город-герой».

Начнём с того, что этот город находился на направлении главного удара немецкого летнего наступления 1942 года – операции «Блау-1». Захват Воронежа позволял перекрыть находившиеся к востоку от него прямые автомобильные и железнодорожные коммуникации между южными регионами страны и её западной частью, что значительно затруднило бы снабжение и переброску подкреплений советским войскам в направлении Сталинграда и Кавказа. При этом создавалась угроза наступления на Москву уже не только с запада, но и с юго-востока. Кроме того, полный захват Воронежа позволял немцам ударить на Сталинград со второго направления. Как я уже писал на argumenti.ru, потеря советской стороной Воронежа почти гарантировала быстрый захват немцами Сталинграда.

Воронеж был единственным городом, где в ходе Великой Отечественной войны 212 дней бои велись прямо в городской черте – причём бои не позиционные, а штурмовые. Ожесточенные схватки шли за каждый квартал, улицу, за каждый дом. В результате 92% всех жилых зданий в Воронеже были уничтожены.

По накалу и продолжительности Воронежская битва сравнима только со Сталинградской битвой. Из Городов-героев дольше бои шли только у Ленинграда, Новороссийска и Севастополя. Но там бои проходили в основном в пригородах, а не в городских кварталах.

Нужно также помнить, что Воронеж был центром действий Воронежского фронта, дивизии которого сражались на 160-ти километровом участке Среднего Дона. Воронежский фронт оттягивал на себя значительное количество войск Германии и её союзников, которые, иначе, были бы направлены к находившемуся в оперативной близости Сталинграду. И именно Воронежский фронт играл решающую роль в операции «Малый Сатурн», приведшей к разрыву немецких коммуникаций в тылу группы Паулюса.

Что же касается нанесённого гитлеровцам урона, Воронежская битва не уступает в этом Городам-героям, даже Сталинграду. Известно, что в ходе Сталинградской битвы было убито около 150 000 немцев и около 200 000 солдат из армий германских союзников; в плен попали – 91 тысяча человек. А в ходе Воронежской битвы было убито 320 тысяч немецких солдат и солдат союзных Германии армий – в том числе около 150 тысяч венгров. В плен попали более 75 тысяч военнослужащих противника.

Воронеж был освобождён за неделю до Сталинграда. Именно благодаря этому советские войска в начале 1943 года начали наступление на широком фронте и далеко продвинулись в направлении Курска и Харькова.

Исходя из всего сказанного, очевидно, что вклад Воронежа в победу над вторгнувшимися в нашу страну захватчиками не меньше, а по ряду показателей даже более значим, чем у большинства Городов-героев.

Так почему же Воронеж так и не получил это высокое звание? Ответ кроется в послевоенной политике советского руководства, которое сознательно принизило значение Воронежской битвы, чтобы затушевать неприглядную роль участвовавшей в ней венгерской армии. Стране социалистического лагеря не хотели напоминать о запредельной жестокости её солдат в отношении мирного населения Воронежской области.

Известно, что 5 января 1943 года у командовавшего тогда Воронежским фронтом генерал-лейтенанта Ватутина побывала делегация жителей Острогожского района Воронежской области. Они рассказали командующему о тех зверствах, которые в районе творили венгерские солдаты. Потрясённый услышанным Ватутин произнёс тогда в сердцах: «Мадьяров в плен не брать!» И этот негласный приказ тут же разлетелся среди советских бойцов.

Нужно отметить, что жестокость солдат венгерской армии была результатом целенаправленной пропаганды властей фашистской Венгрии. Вот выписка из приказа начальника Генерального штаба обороны Венгрии генерал-полковника Ференца Сомбатхейи от апреля 1942 года: «…Для врагов Венгрии нет места снисхождению. Немилосердная жестокость у всякого отнимает охоту присоединяться к партизанам или поддерживать их. Нельзя проявлять снисходительности даже к совсем маленьким детям, потому что, как правило, они − связные партизан! Венгры должны пользоваться у местного населения даже худшей репутацией, чем немцы. Это будет гарантией того, чтобы жители захваченных Венгрией территорий боялись даже подумать о восстании! Венгерский солдат, ты должен внушать побеждённым страх! Это обеспечит благословенное будущее твоим детям!»

Что ж, времена изменились. Теперь ничего не мешает восстановить историческую справедливость. Несомненно, Воронеж в полной мере достоин именоваться Городом-героем. И будем надеяться, что он получит, наконец, это почётное звание.

*В статье использован материал, взятый из моего исторического романа «Город на крови» − о Воронежской битве 1942-43 гг.

Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии. Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике. Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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