Почему британская усадьба стоимостью £6 млн Михаила Ходорковского заложена швейцарскому банку

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17 ноября 2021, 10:41

Knight Frank

Усадьба в предместье Лондона стоимостью £6 млн основателя ЮКОСа Михаила Ходорковского заложена швейцарскому банку. Как объяснили эксперты, из этого не следует, что у предприимателя заканчиваются деньги.

По оценке экспертов, залог британской усадьбы Ходорковского — уловка, гарантирующая защиту от кредиторов, главным среди которых является Россия.

Дом в предместье Лондона был самой дорогой покупкой бизнесмена после освобождения из заключния. Как рассказывал Ходорковский, его супруга захотела жить не в арендованном доме, а в собственном.

Первые упоминания в СМИ о загородном особняке Ходорковского близ Уодхерста (Восточный Суссекс) на юго-востоке Англии появились в 2019 году. О том, что реальные пользователи дома — семья основателя ЮКОСа, свидетельствуют документы из реестра юридических лиц Франции. Ходорковский указал полный адрес британского поместья в учредительных документах своих французских компаний European Choice и Open Press. В сертификате об оплате уставного капитала имение значится как адрес акционера. Документ подписан им лично.

Основатель портала «Приговор», исследователь биографии Ходорковского Сергей Соколов рассуждает, что заставило собственника отдать поместье стоимостью в £6 млн в залог швейцарскому банку:

«Не думаю, что у Ходорковского заканчиваются деньги». Соколов напомнил слова Ходорковского на допросе, сказавшего, что имеющихся у него денег «хватит внукам и потомкам на тысячу лет вперёд».

По мнению эксперта, МБХ «продолжает прятать собственность и деньги». Как полагает Соколов, зная, что потенциально у него всё это могут изъять в счёт компенсации по уголовному делу, он таким образом затрудняет поиск и изъятие недвижимости.

Имущество России за рубежом не будет арестовано в пользу акционеров ЮКОСа. По данным RT, дело о выплате им $57 млрд отправлено на пересмотр по решению Верховного суда Нидерландов.

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