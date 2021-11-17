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Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, как вести себя после общения с человеком, зараженным COVID-19

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Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, как вести себя после общения с человеком, зараженным COVID-19
фото: pixabay.com

Встретить носителя коронавирусной инфекции COVID-19 можно практически везде, особенно в большом городе. Вакцинация, такие средства индивидуальной защиты как маска и перчатки, использование антисептика и соблюдение социальной дистанции серьезно снижают риск инфицирования, но не исключают полностью возможности заражения ковидом.

Врач иммунолог-аллерголог, профессор Андрей Продеус посоветовал: "Если вы встретили человека, а потом узнали, что он заболел коронавирусом, то нужно просто ждать".

Доктор Продеус рекомендует ограничить контакты, потому что можно стать переносчиком ковида. Заболеет человек после контакта с болеющим ковидом - неизвестно, а распространителем он может являться.

Андрей Продеус в интервью радио Sputnik уточнил - инкубационный период коронавируса – примерно пять дней.

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