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Россиянин из Ярославской области заявил о нахождении в рабстве в Казахстане

, 09:40 Источник: РИА Новости

Россиянин из Ярославской области заявил о нахождении в рабстве в Казахстане
фото: pixabay.com

В соцсети опубликовано видео, заинтересовавшее полицию в Казахстане. Мужчина представился Котовым Алексеем Александровичем, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области России и заявил, что он 20 лет находится в неволе в Казахстане в Карагандинской области.

Котов посетовал, что его незаконно удерживают на одной из зимовок. Россиянин попросил своих родителей помочь "выбраться из Казахстана".

Видео обнаружили сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в удержании россиянина житель Карагандинской области задержан.

Посольство России в Казахстане в настоящее время выясняет обстоятельства, связанные с информацией о незаконном лишении свободы гражданина России в течение 20 лет в Карагандинской области. В Карагандинскую область направлены сотрудники российского посольства.

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