Аргументы Недели → Общество 13+

17 ноября 2021, 09:46 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

«Все говорят кругом – с лица воды не пить, но, ох, как хочется и мне красивой быть!» Помните, как душевно пела эту песню Ольга Воронец? Сколько же мудрости в словах – «с лица воды не пить»… Но, разве эта пословица многих успокоила? Будем, как говорит мой латышский коллега, реалистами! Красивая женщина…



Ой, как же хочется быть красивой! Чтобы мужчины «сворачивали» головы, были галантными, добивались одного только благосклонного взгляда часами, стоя под окнами! Помните, как у барона Мюнхгаузена – «Ради любви и красоты свергали королей, шли на плаху!» Да, ради любви к женщине и ее красоте.



Но, есть и другая пословица – «не родись красивой, а родись счастливой». Так, что же! Красота – дар или наказание?



Балтийское бюро «Аргументы Недели» решило разобраться в этом, и сделало небольшой опрос у известных и красивых женщин.



Поделиться своим мнением о красоте согласились дамы разных возрастных групп, но их объединяет одно – внешняя красота!



Моя любимая эстонская певица Анне Вески. Когда находишься с ней рядом, то создается впечатление, что взошло солнце и мир улыбается тебе. В эпоху СССР Анне называли самой красивой блондинкой эстрады, и это было в «точку». Помогла ли в жизни Анне ее эффектная внешность или больше принесла проблем?

Анне Вески

«Я никогда не заклинивалась, так сейчас говорят, на своей внешности. Мое желание всегда было одно – петь! Конечно, я осознавала свою привлекательность, и это мне помогало. В чем секрет моей красоты? Он прост! Надо себя любить! Я уже не столь молода, но о себе, конечно, не забываю: уделяю много времени косметическим процедурам… Иногда, «сажусь» на диету, но это так скучно! Мне лучше прогуляться со своими четвероногими друзьями в любую погоду… Увы, сейчас у меня нет собак, но есть раздельное питание и… любовь!»

Анне Вески

Бесконечно обаятельна красавица актриса Ольга Павловец. Могу с полной уверенностью сказать, что, когда смотришь на Ольгу, то становится ясно – почему мужчины не могут оторвать от актрисы взгляда, а женщины, так думаю, люто завидуют. У Ольги «бьющая красота»: один только взгляд способен приковать внимание на долго…

Ольга Павловец

«Красота – первичное явление, так бы сказала. Конечно, приятно осознавать, что ты интересная женщина: чувствуется определенная уверенность, что все хорошо… Но, красота иногда приносит «сложные» моменты: некоторые мужчины, увидев яркую женщину, увы, просто подойти бояться… Видимо, думают, что «мол, с этой женщиной сложно познакомиться – не пара я». А это совершенно зря! Любая женщина хочет внимания, любви… Я думаю, что мне красота помогала, но я ценю больше душевную красоту, спокойствие. Это совсем не значит, что я «забыла» о себе, но духовность важна для меня. И еще естественность. Я никогда не использую много косметики, да и в кадре не боюсь быть разной. Что касается зависти, то так бывает, что ум, красоту люди не прощают. Да, я сталкивалась с этим… сталкивалась в молодости, но сейчас я уже стала более осмотрительной: у меня есть свой круг друзей, где мне комфортно, да и с остальными окружающими стараюсь быть приветливой… А, если вижу негатив, то просто улыбаюсь и ухожу. Да, мне приходилось сталкиваться с язвительными замечаниями – было обидно, но я пережила этот период… С людьми надо быть позитивной, но не стоит всех подряд близко «подпускать».

Ольга Павловец



Удивительная француженка Софи Марсо, к ногам которой «падали» лучшие актеры мира! Но, как показала жизнь, это, видимо, не принесло счастье мадам Софи. Сердце красавицы актрисы сегодня свободно!

Софи Марсо



«Я люблю свой возраст. Но не люблю агрессивно вмешиваться в природу. Я прекрасно понимаю, что мне не 15 лет! Мне нравится стареть. Сейчас мне важно мое здоровье. Оно у меня прекрасное! Я достаточно сплю, полноценно питаюсь и всегда в хорошем настроении. Это мои правила красоты. Я не думаю, что мужчины предпочитают неестественных женщин – те, которые делают регулярно пластику. Нужно принимать себя в любом возрасте и не терять связь с реальностью. Женщина прекрасна всегда! Так ее создал Бог!»

Софи Марсо

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