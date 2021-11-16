Конец ноября будет для Москвы по-настоящему зимним

Аргументы Недели → Общество 13+

16 ноября 2021, 22:39 Александр Крохмаль, Журналист

С 21 ноября в столицу РФ придёт настоящая зимняя погода, но едва ли она покажется нам радостной и яркой. О тепле и солнце в зените нужно надолго забыть. Уже в субботу, 20-го числа, атмосферное давление упадёт до низких величин, что может сильно сказаться на состоянии здоровья метеозависимых.

На следующий же день вслед за атмосферным холодным фронтом давление начнёт расти. Температура будет только понижаться. Мощнейшие осадки быстро перейдут в снег, который сразу же накроет столицу полностью. Высота снежного покрова будет высокой, и его высота может даже достичь от 5 до 10 сантиметров. Обычно такая погода приходит в декабре. Холодные ночи будут буквально пронизывать до костей тех, кто вовремя не успел прийти домой.

Гидрометцентр также предупреждает, что в столичном регионе будет наблюдаться крайне неустойчивая погода. Особенно такие изменения неблагоприятны для пожилых людей. Среди лиц пожилого возраста в нашей стране наблюдается большое число метеозависимых. Из-за ухудшения погодных условий возможно резкое ухудшение самочувствия отдельных людей и даже их обращения к врачам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости