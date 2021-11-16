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Организатор концертов Бузовой Труханов погиб в Танзании после отравления, его жена в коме

, 20:37 Источник: kp.ru

Организатор концертов Бузовой Труханов погиб в Танзании после отравления, его жена в коме
Никита Труханов, фото: Instagram

Организатор концертов Никита Труханов, более известный под псевдонимом Никита Краш, скончался на отдыхе в Танзании. Мужчина отправился в другую страну с супругой и малолетними детьми.

14 ноября 8-летний сын попытался разбудить родителей, но оба не реагировали на его действия. Тогда мальчик позвонил брату матери и объяснил ситуацию. Дядя начал разбираться в случившемся, после чего в номер прибыла охрана и полицейские, которые установили, что глава семьи скончался, а жена находится в коме. Женщину отвезли в больницу.

Предварительной причиной произошедшей ситуации стало отравление, поскольку накануне Труханова и его супругу сильно тошнило. Полиция продолжает расследование.

Источник из окружения семьи сообщил, что в Танзанию вылетел брат жены Труханова, чтобы решить вопрос с транспортировкой тела, и вернуть семью на родину. Также среди родственников и друзей объявлен сбор денег. 

Никита Труханов родился в Казани, но недавно переехал в Москву. На его счету проекты с Ольгой Бузовой, Тимати, Мотом, MaкSим и Элджеем. 

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