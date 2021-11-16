Если Россия нападет: в Латвии появилась инструкция

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16 ноября 2021, 19:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Sputnik / Алексей Тихомиров

Я так понимаю, что Латвия не может «прожить» без России: ближайший сосед будоражит мысли националистически настроенных политиков! Вот и появился буклет от Минобороны Латвии, как выжить в первые 72 часа, если Россия нападет.

Если честно, то сложно сказать, а сколько «миллионов» евро ушло на создание подобного буклета! Понятно, что прилично… Латвийские нынешние политики «берут», «берут» и не брезгуют! Вот еще одна статья «расходов» - Россия нападает. Обычно, националы говорят: «Путин нападает» Знал бы президент РФ Владимир Владимирович, как на его имени националы «делают» деньги и вгоняю латвийцев в долги!



Брошюра называется, а «как выйти из кризисной ситуации?»



В буклете министерство обороны Латвии предупреждает, что при нападении не стоит отчаиваться: бедствие, пандемии или война могут привести к отключению электричества, интернета, мобильной связи, а также к выходу из строя магазинов, заправочных станций, банкоматов. Следует научиться выживать в новых условиях: заранее приготовить запасы еды, воды, лекарства – для семьи и домашних животных.



Самая ключевая фраза в буклете – «Латвия будет защищена! Любая информация о капитуляции или непротивлении – ложная!»



Что обязаны делать латвийцы, если наступит час Х?



Тут есть несколько пунктов: защищать независимость страны, свободу и демократию, выполнять приказы ответственных служб, например, заниматься спасательными работами, продолжать подчиняться закону. Если будет объявлена эвакуация, то латвийцы должны будут известить своих родственников, отключить подачу газа, электричества и воды в дом, иметь сумку «неотложной помощи», документы, удостоверяющие личность.



Данные советы – полезные советы, но при чем тут Россия?



Если применить все это к «реальности» в Латвии: отношение людей к действующему иностранному правительству, то возникает вопрос о патриотизме – кому «присягать»? США….?



О какой защите демократии идет речь, если в Латвии существует институт неграждан? Людей, которые родились в Латвии, учились, работают, платят налоги, но конкретно чужие своей стране! Странно было бы предположить, что неграждане встанут на защиту иностранно-американского и до «поносу» националистического правительства страны.



Но главное!!! А Россия знает, что она «должна» напасть? Уж полночь близится, а… И этим латвийцев «кормят» уже 30 лет!



Что думают жители Латвии?



«Кому вы нужны, голодранцы? У вас все так – Путин нападет, русские идут, а воз и ныне там!»



«Ежели нападет, то будете встречать с цветами, как в 40-м! Только не перепутайте – своим дарите, если догоните!»



«Кстати, а что с цветами? Какие закупать? Гвоздики или полевые… По сколько на танк?»



«В случае нападения России, побегу к ним с цветами и доносом на соседей. Так же всегда принято было в Латвии при смене власти».



«Если даже гипотетически предположить, что Россия нападет, то вы побежите по лесам «место» искать!»



«Скажу честно! Наболело уже! Если российская армия нападет, то вы, с@пасы, упадете на колени, и с цветами будете встречать, как это было уже. Да и вообще, надо сперва Путина уговорить напасть… Взяток он не берет, крутой мужик, но можно «подкупить» Шойгу, Матвиенко… Пообещать им, например, бесплатный въезд в Юрмалу круглый год… В случаи успеха, это будет удача латвийской дипломатии! А серьезно, если Россия нападет, то и инструкция «фиолетово» - за несколько часов Латвия «станет» Россией. И нафталиновое НАТО не поможет. Может, стоит жить в мире с соседями?»

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