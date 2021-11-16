Детский фонд вместе с ШОС объявляет конкурс рисунка

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16 ноября 2021, 19:42

В канун зимних Олимпийских игр в Пекине Российский детский фонд и Китайский Комитет Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по добрососедству, дружбе и сотрудничеству (КДДС) объявляют о старте конкурса рисунков молодых художников стран ШОС на тему “Ввысь за мечтой - зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине”.

Участвовать в конкурсе могут дети и молодые люди в возрасте от 5 до 25 лет. Работы победителей будут представлены на виртуальной выставке детского рисунка в рамках проведения зимних Олимпийский игр 2022 года в Пекине и в Центральной академии изящных искусств, а их авторы получат памятные сертификаты участников. Организаторы конкурса: Всекитайская федерация женщин, Министерство образования KHP, Центральная академия изящных искусств (САFА), Посольство Российской Федерации в КНР, Секретариат ШОС.

Российский детский фонд пригласил к участию в этом замечательном празднике детского и юношеского творчества не только отделения фонда по всей стране, но и Министерство просвещения РФ, Фонд Г. Алиева (Азербайджан), детские фонды стран СНГ. Положение о конкурсе детского рисунка и план мероприятий конкурса можно прочесть на сайте Российского детского фонда www.detfond.org.

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