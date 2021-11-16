«Казачий холокост» и сталинские репрессии выкосили советский народ, остатки которого спасли потом мир от фашизма

Аргументы Недели → Общество 13+

16 ноября 2021, 18:03

В повести «Разговор по душам с товарищем Сталиным» писатель и журналист Вячеслав Щепоткин впервые в советской и российской художественной литературе, на основании, прежде наглухо закрытых архивов советских спецслужб (ОГПУ, НКВД, МГБ, МВД и КГБ), а недавно рассекреченных, приводит подлинные, а не выдуманные Хрущевым и его последователями цифры, так называемых «сталинских репрессий».



В январе 1919 года Яков Свердлов, который был председателем ВЦИК и одновременно членом Бюро ЦК большевистской партии, подписал директивное письмо «К товарищам, работающим в казачьих районах». Оно сразу получило название «О расказачивании». Там чёрным по белому написано: «Учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, необходимо предпринять следующие меры: поголовное истребление богатых казаков…» Также к поголовному уничтожению подлежали те, кто хоть немного был не согласен с советской властью.



Отношение тогдашней правящей верхушки к казачеству недвусмысленно выразил Л. Троцкий: казаки – это всего-навсего зоологическая среда. А латыш Иоаким Вацетис, который возглавлял вооружённые силы Советской республики, говорил, что даже внешний вид казаков отвратителен по сравнению с западным типом людей, и что их военные заслуги невелики.



О том, что творилось на Дону и на Кубани в ходе исполнения Директивы Свердлова страшно говорить! Это настоящий, как считают некоторые историки, «казачий холокост». Людей расстреливали без суда и следствия, сжигали целые хутора и станицы. При этом идёт активное переписывание подлинной истории. Например, историк Леонид Иосифович Футорянский считает, что на Дону уничтожили всего-навсего 5300 человек. Однако другие историки называют цифры – до 2,5 млн. При этом основная часть уничтожена в 1919 – 1921 гг. Расказачивание нанесло жуткий удар по харизматическому пласту русской нации. Ведь недаром Л. Троцкий называл казаков единственной частью русского народа, способной к самоорганизации. Расказачивание стало гаситься только при Сталине. Разногласия между Сталиным и Троцким начались именно со взгляда на казачество.



Кстати говоря, проект сталинской Конституции, в который он лично вписывал самые демократические нормы: не меньше двух кандидатов на одно место, состязательность позиций, возвращение избирательных прав множеству «лишенцев», таких, как священнослужители, бывшие царские чиновники и т.д., был заблокирован не им, а местными партийными «бонзами», которые испугались, что их отбросят от власти. И так называемый «большой террор», проводимый садистом Ежовым, развернули именно они: Роберт Эйхе, Павел Постышев, Никита Хрущев и другие.



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