Православное венчание в католической Латвии

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16 ноября 2021, 18:01 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Даже во время пандемии, когда самое главное – победить коварный вирус, люди не забывают и о земных радостях – свадьба, венчание, рождение детей. Эти процессы остановить невозможно: пока существует семья – существует жизнь.

Всегда интересно узнать о том, как же «там» происходит у людей… Например, обряд православного венчания в католической Латвии.

Могу точно сказать, что вполне замечательно!

Что для православного человека венчание?

Это обряд, во время которого церковь призывает Господа благословить новую семью. Более того, Бог становится «свидетелем» при создании семьи.

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр: «Цель супружества – создание здоровой, полезной, нужной обществу семьи. На супругах лежит колоссальная ответственность в воспитании детей. Следует помнить, что семья – малая Церковь и она должна строится на надежной основе. Надежная основа – любовь и взаимоуважение. Не страсть, а именно любовь, поскольку в браке, по слову Апостола, нужно «нести тяготы друг друга, тем и исполняется закон Христов». Венчающиеся берут на себя серьезные обязательства не на короткое время, а на всю жизнь, храня верность друг другу и не изменяя данной при венчании клятве».

Итак, как происходит православное венчание в Латвии?

Пара, которая вступает в церковный брак, должна пройти недельный пост, а за три дня до события, исповедоваться и причаститься. Кстати, не венчают в пост, в Сырную седмицу, в Пасхальную седмицу и в Святки.

Обязательно следует иметь при себе определенные документы: свидетельство о браке и, конечно, быть крещенным. Если нет «штампа» в специальном учреждении, то, увы, венчание не состоится.

Интересный нюанс, который касается свидетелей венчания в Латвии.

Обычно, для этой «роли» приглашают только искренне верующих православных людей, которые смогут стать наставниками супругов.

Как происходило в случае с шеф-редактором Балтийского бюро «АН»?

Мы с супругом православные…. Если точнее, то мой супруг до брака со мной был католиком, но ради меня принял православие… Мы венчались несколько лет назад. Конечно, мы выбирали свидетелей, которым доверяли, уважали и они близкие люди нашей семьи. Так вот один свидетель был католик! Разумеется, мы рассказали об этом священнику, и нам не отказали.

Дело в том, что в Латвии православие имеет свои определенные законы: я долго не могла понять некоторых моментов – венчание православных при свидетелях католиках, например… Или крещение ребенка при присутствии людей разных вероисповеданий… Но потом поняла, что главная цель ЛПЦ – сохранение православия в Латвии! И вот такие «отступления» - некий компромисс для благого дела. И это совершенно верно!

Ведь суть венчания, как верно сказал Владыка Александр, создание здоровой семьи, где присутствует Бог!

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