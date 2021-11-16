Сибирский хаски: собаки, спасшие город от эпидемии

Аргументы Недели → Общество 13+

16 ноября 2021, 17:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Несколько лет назад, гуляя в Центральном парке Нью-Йорка, я наткнулась на памятник бронзовому псу… Удивительно красивое изваяние: собака, словно готовится к «полету». А на гранитном камне, около памятника, надпись – «посвящается неукротимому духу упряжных собак, которые, сменяли друг друга на протяжении шестисот миль, через тяжелые снега, льды и арктический буран доставили зимой 1925 года спасительную сыворотку из Ненаны в скованный льдами Ном. Выносливость. Преданность. Сообразительность». Это памятник хаски Балто.

Фото: памятник хаски Балто

Мне стало интересно: что же произошло в 1925 году, и что «скрывает» в себе порода хаски? Я прочитала кучу книг, пересмотрела фильмы о сибирском хаски и поняла, что влюбилась в эту породу! Прошло еще несколько лет и в моем доме поселилось чудо по имени Лиам. Сибирский хаски.





Что же произошло в 1925 году?

Зимой в 1925 году в небольшом городке Ном, расположенном чуть южнее полярного круга, на Аляске, вспыхнула эпидемия дифтерита. Требовалась спасительная сыворотка. В крупных больницах США сыворотки было предостаточно, но доставить ее маленький городок можно было только через месяц. А это значит, что эпидемия «выкосит» большую часть населения. И тогда было принято решение, что до ближайшего населенного пункта, где останавливается поезд, будет доставлено лекарство, а далее… все дело в руках Бога и в лапах ездовых собак. Стоит отметить, что была зима, и ночью температура опускалась -46 градусов. И главная задача – выбрать ездовых собак, которые не замерзнут.

Фото: Гуннар Каасен с Балто



Латвийский ветеринар Дайнис Кукайнис: «Сибирскому хаски практически нестрашны морозы: он обладает двойной шерстью, мягкий подшерсток защищен крепким покровным волосом, а это сохраняет тепло у кожи. Хаски могут спать даже при серьезной «минусовой» температуре: они сворачиваются в «клубок», а свой нос прикрывают «лисьим» хвостом (хвост хаски очень похож на хвост лисы). Так они согревают воздух, которым дышат. Более того, хаски – командная собака, очень сообразительная, отлично ориентируются в снегу, и на льду. Совершенно неудивительно, что эта порода была выбрана для спасения людей».



Но, что значит упряжка ездовых собак без вожака?



Чтобы обойти смертельные участки в дикой природе, погонщики доверили управление вожаку, псу Того. Удивительная собака справилась с задачей великолепно, и передал на следующем участке эстафету сибирскому хаски Балто, который доставил живительную сыворотку за несколько часов и спас жизни 10 000 человек.



Эту гонку назвали – гонкой милосердия, а сибирский хаски Балто был увековечен в бронзе в Центральном парке Нью-Йорка. Кстати, хаски Того было на тот момент десять лет, но несколько сот км он прошел без остановки и… упал без сил.



Я влюблена в собак породы хаски. Почему? Возможно, потому что в тихой и не слишком холодной Латвии, это порода напоминает мне о родине моего отца – Сибири. Мне нравятся сильные, умные, со своим характером собаки…

Фото: хаски Лиам



Латвийский ветеринар Дайнис Кукайнис: «Характер у хаски независимый и очень самостоятельный. Они не склонны к агрессии, очень хорошо ладят с детьми. С другими животными они дружат, если считают, что они члены семьи. Но есть одна отрицательная черта – могут убегать… Интеллект этой породы очень высок, и они гиперактивны, но совершенно неприхотливы».

Это уж точно, насчет, самостоятельности: мой хаски Лиам считает, что он – центр нашего дома! Но, как говорит ветеринар Дайнис, «Лима тебе сел окончательно на голову – твоя вина. Эта порода просто «читает» мысли, и «ловит» слабости человека».





Конечно, ветеринар прав, но та преданность, любовь и даже самопожертвование, которые дарит хаски Лиам своей «стаи», перекрывает «незначительные» нюансы такого свободолюбивого характера.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости