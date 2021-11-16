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Девушка отправилась в Чечню и рассказала о приставленном ко лбу пистолете

, 17:21

Девушка отправилась в Чечню и рассказала о приставленном ко лбу пистолете

Российская путешественница, которая передвигается автостопом, отправилась в Чечню и рассказала о том, как ей приставили пистолет ко лбу. 

По мнению девушки, в России путешествовать автостопом душевнее всего. «Процент хороших и добрых людей выше, чем где-либо», — отметила она. Тем не менее путешественница рассказала о самом страшном случае за все время своих поездок, который произошел в Чечне с местными мужчинами.

Однажды россиянка возвращалась с подругой и двумя чеченцами с пикника — молодые люди подвозили девушек до города. Один из них начал сильно нервничать и неадекватно себя вести: кричать, отбирать у автостопщиц телефоны и требовать удалить все фотографии, что туристки сняли за день: «Когда мы стали спорить и пререкаться, он просто достал пистолет из бардачка и направил на меня».

Все же после этого мужчина быстро успокоился, а девушки благополучно доехали до нужного места. Инцидент туристка объяснила кавказским менталитетом и вспыльчивым характером местных жителей. Она отметила, что в целом путешествовать девушке на Кавказе абсолютно безопасно, если правильно себя вести.

«Нужно обозначать свои границы, сильно не любезничать, потому что это может быть расценено как флирт. Если идут какие-то "подкаты", то я либо перевожу все в шутку, либо начинаю подкалывать, но если вижу, что люди переходят грань, начинаю осаживать. Никогда не расслабляюсь и не позволяю с собой неуважительно разговаривать, со всеми веду себя "по-братски"», — заключила россиянка.

 

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