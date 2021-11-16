Мишустин увеличил максимальный размер пособия по безработице в 2022 году

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16 ноября 2021, 17:36 Источник: ТАСС

деньги, фото: pixels.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального размера пособия по безработице в 2022 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, ... минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработицу в размере 12 792 рублей - в первые три месяца выплаты пособия по безработице, 5 000 рублей - в следующие три месяца периода выплаты»,- говорится в постановлении.

В Минтруде уточнили, что размер максимального пособия по безработице в 2021 году составляет 12 130 рублей. Отмечается, что условия предоставления выплат остаются прежними.

В ведомстве пояснили, что максимальное пособие назначается людям, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход. Минимальное пособие назначается тем россиянам, которые либо прежде не работали по найму, либо не работали длительное время, либо были уволены за виновные действия.

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