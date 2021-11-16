Россиянка нашла скрытую камеру в съемной квартире

Аргументы Недели → Общество 13+

16 ноября 2021, 16:58 Анастасия Иванова

В Красноярске полиция проведет проверку по факту обнаружения скрытой камеры наблюдения в съемной квартире. Устройство нашла женщина, арендовавшая жилье.

Жительница Красноярска сняла квартиру в Октябрьском районе города. Спустя некоторое время россиянка случайно обнаружила скрытую камеру и предположила, что с помощью нее из квартиры, возможно, ведется трансляция. Женщина обратилась в полицию.

Полицейские осмотрели помещение и нашли камеру в вентиляционной шахте. Устройство было изъято и направлено на экспертизу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства по этому делу, по результатам проверки будет принято решение «в соответствии с законодательством», отмечается в сообщении.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости