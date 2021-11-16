Россиянка нашла скрытую камеру в съемной квартире

В Красноярске полиция проведет проверку по факту обнаружения скрытой камеры наблюдения в съемной квартире. Устройство нашла женщина, арендовавшая жилье.
Жительница Красноярска сняла квартиру в Октябрьском районе города. Спустя некоторое время россиянка случайно обнаружила скрытую камеру и предположила, что с помощью нее из квартиры, возможно, ведется трансляция. Женщина обратилась в полицию.
Полицейские осмотрели помещение и нашли камеру в вентиляционной шахте. Устройство было изъято и направлено на экспертизу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства по этому делу, по результатам проверки будет принято решение «в соответствии с законодательством», отмечается в сообщении.
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