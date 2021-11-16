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Бывший гендиректор Comedy Club Production рассказал о причине ухода

, 16:41

Бывший гендиректор Comedy Club Production рассказал о причине ухода
Анатолий Бурносов. Кадр: Andrey Predelin / YouTube

Бывший генеральный директор продюсерской компании Comedy Club Production Анатолий Бурносов рассказал, почему он ушел с поста. Причины этого решения он назвал в интервью блогеру Андрею Пределину.

Бурносов пояснил, что ушел с должности в 2011 году по многим причинам. Одной из них Анатолий назвал подорванное из-за работы здоровье: «Я был трудоголик очень жесткий, и я довел себя до супертревожного состояния. Доктор, который проводил диспансеризацию, мне в 2011 году сказал, что если я серьезно не изменяю свою жизнь, то мне буквально год осталось».

В то же время он добавил, что на решение повлияли и другие факторы. «Я разводился с женой, у меня был полный треш со здоровьем. Я в принципе понимал, что я по-прежнему себя обманываю. Я хочу что-то писать, что-то петь, что-то исполнять, что-то делать сам», — признался бывший гендиректор.

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