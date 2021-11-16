В ноябре над Землей пролетит потенциально опасный астероид 2016 JG12

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16 ноября 2021, 16:37

небо, фото: pixels.com

Центр изучения околоземных объектов NASA сообщил, что к Земле приближается потенциально опасный астероид под названием 2016 JG12. Небесное тело пролетит над планетой 20 ноября.

В источнике говорится, что астероид пролетит над Землей на расстоянии 5,5 миллиона километров со скоростью 7,48 километров в секунду. Его диаметр составляет от 83 до 190 метров. 2016 JG12 впервые обнаружили 3 мая 2016 года.

Авторы новостного портала Daily Star подсчитали, что объект крупнее колеса обозрения Лондонский глаз.

Уточняется, что в последующие десятилетия астероид еще не раз пролетит мимо Земли, но не так близко, как в ноябре 2021 года.

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