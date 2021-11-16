Собянин: Москва расширяет возможности кредитования для малого и среднего бизнеса

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16 ноября 2021, 15:28

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому начинающие предприниматели смогут стать участниками городской программы льготного кредитования. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.



«Правительство Москвы внесло изменения в порядок предоставления льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса. Теперь город будет предоставлять поручительство по всей сумме займа и субсидировать часть ставки по кредиту для компаний и ИП, работающих менее одного года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении.



Как отмечается в тексте, программа льготного кредитования реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Цель программы - повысить доступность заемного финансирования для начинающих предпринимателей, с которыми банки традиционно связывают высокие риски невозврата средств. В настоящее время недавно созданные компании и ИП практически не кредитуются банками, подчеркнули в пресс-службе.



«Для получения кредита в рамках программы начинающему предпринимателю нужно будет обратиться в один из банков-партнеров, который проведет андеррайтинг (оценку платежеспособности) потенциального заемщика. Специалисты проанализируют уровень дохода, оборот по счетам, кредитную историю, наличие задолженностей и так далее. В случае положительного решения предпринимателю выдадут кредит по льготной ставке, не превышающей 11,5% (ключевая ставка Банка России плюс 4 процентных пункта), которая будет действовать не более 12 месяцев. Для сравнения - среднерыночная ставка по кредитам для этой категории заемщиков сегодня составляет 18-20% годовых», - подчеркивается в тексте.



Также максимальный размер льготного кредита для начинающих предпринимателей составит 5 млн руб., а для предпринимателей, открывающих дополнительный бизнес, - 100 млн руб. (100% городское обеспечение в этом случае не предоставляется, однако заемщик сможет привлечь поручительство фонда на стандартных условиях). Исполнение обязательств заемщика перед кредитной организацией по возврату основного долга (суммы кредита) будет обеспечено Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по договору поручительства. В течение 12 месяцев городской бюджет будет частично компенсировать банкам процентную ставку по выданному кредиту в размере ключевой ставки Банка России.



Для участия в городской программе льготного кредитования начинающий предприниматель должен: быть зарегистрированным в качестве налогоплательщика на территории Москвы; являться субъектом малого или среднего предпринимательства в любой сфере деятельности (кроме кредитных, страховых организаций, игорных заведений, участников соглашения о разделе продукции, предприятий по производству или продаже подакцизных товаров); быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не ранее, чем за 12 месяцев до даты заключения кредитного договора; на момент оформления кредита не находиться в процедуре реорганизации, ликвидации, банкротства или приостановления деятельности в соответствии КоАП РФ.



По данным пресс-службы, для реализации городской программы льготного финансирования департамент предпринимательства и инновационного развития проведет аккредитацию банков-партнеров. Стать партнерами программы могут кредитные организации, соответствующие следующим требованиям: наличие лицензии на осуществление банковских операций; соблюдение установленных ЦБ обязательных нормативов; наличие опыта ведения деятельности по кредитованию субъектов МСП в течение 24 месяцев; доля кредитов субъектов МСП в корпоративном кредитном портфеле - не менее 50%, а объем - не менее 10 млрд руб.; наличие в штате работников или отдельного структурного подразделения, осуществляющих предоставление кредитов субъектам МСП Москвы и мониторинг целевого использования кредитных средств.



Прием заявок на получение субсидий начнется в декабре 2021 года. «Заемные средства участники программы смогут направить на развитие предпринимательской деятельности, пополнение оборотных средств или инвестиционные цели», - добавили в пресс-службе.





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