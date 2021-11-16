На Южном Урале стартовала благотворительная акция «Снеговики-добряки»

Аргументы Недели → Общество

16 ноября 2021, 14:14 Татьяна Михайлова

Фото: Валерия Таратухина и из архива акции «Снеговики-добряки»

Она будет проходить до января 2022 года.

Объявлен старт благотворительной акции «Снеговики-добряки — 2021». Она будет проходить под эгидой уполномоченного по правам ребенка Челябинской области и Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

За время существования акция стала доброй традицией для неравнодушных компаний и частных лиц. Новогодние мечты детей, которые борются с тяжелыми заболеваниями, будут исполнены третий год подряд.

Условия акции таковы: коллективы компаний, организаций, любые объединения добрых людей, частные лица могут зарегистрироваться как участники на сайте https://СнеговикиДобряки.рф?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link. и выбрать на сайте историю ребенка или нескольких детей, чьи новогодние мечты они готовы исполнить. О каком подарке написал ребенок в письме Деду Морозу, тоже указано на сайте. Информацию о детях помогают собирать родители, врачи и благотворительные организации.

В середине декабря, если позволит погода и эпидемиологическая ситуация, планируется провести традиционный флешмоб снеговиков, который так полюбился жителям города. Дату проведения организаторы сообщат заранее.

В 2021 году проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Информационный партнер проекта – медиахолдинг «Гранада Пресс»

Напомним, что в прошлом году 478 «снеговиков» , то есть компаний, организаций и частных лиц, исполнили желания 1241 ребенка.

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