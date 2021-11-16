Сергунина: В Москве пройдет бесплатный онлайн-интенсив по цифровизации бизнеса

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16 ноября 2021, 13:27

Фото: mos.ru

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что в Москве для предпринимателей с 17 ноября 2021 года запустят онлайн-курс, посвященный цифровизации бизнеса.



«На столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru пройдет новый курс для предпринимателей. Обучение начнется 17 ноября с онлайн-форума «Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация». А после проведут серию тематических вебинаров. Программу подготовили совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», - рассказала Наталья Сергунина.



Она отметила, что онлайн-интенсив поможет узнать о новых IT-инструментах и современных решениях для развития своего дела. Курс подойдет как для начинающих, так и для действующих предпринимателей.



Сообщается, что участников онлайн-форума познакомят с практическими кейсами и тенденциями по цифровизации бизнеса, а также мерами поддержки предпринимателей в Москве. Для доступа к форуму необходима предварительная регистрация.



«Новый образовательный проект поможет предпринимателям оперативно решать ежедневные вопросы, повысит их конкурентные преимущества», - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.



Уточняется, что в программе форума будет три тематические сессии. Темой первой - «Цифровизация бизнеса - миф или реальность?» - станут тенденции и перспективы цифровизации, автоматизация процессов подбора и обучения персонала. Эксперты расскажут, как цифровые технологии в рекрутинге помогают собирать сильную команду.



Сессия «Эффективные digital-решения и инструменты для бизнеса» будет посвящена использованию IT-инструментов для сокращения издержек и повышения конкурентоспособности. Завершит форум сессия «Меры стимулирования цифровой трансформации компаний». Ее участники узнают, как получить финансовую поддержку, например, льготные кредиты на внедрение IT-решений.



Обучение продолжит онлайн-курс «Цифровизация бизнеса». Он начнется 22 ноября и будет состоять из трех вебинаров. На них пойдет речь о возможностях CRM-систем (систем управления взаимоотношениями с клиентами), способах цифровизации бухучета и управления персоналом.





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