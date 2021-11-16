Можно ли реконструировать улицу Мира в Волгограде без войны

Аргументы Недели → Общество 13+

16 ноября 2021, 12:59

Простите нас, Ефим Иосифович. В доме по ул. Мира, 13 жил один из выдающихся архитекторов Волгограда, автор большинства «

Архитекторы городских пространств в Волгограде подобрались к улице Мира – одной из первых восстановленных после Сталинградской битвы. Они намерены кардинально её благоустроить.

Почти все здания улицы Мира в центре Волгограда – объекты культурного наследия, много жилых домов, а поэтому процесс разработки концепции реконструкции одной из главных улиц предусматривает общественную экспертизу и общественные обсуждения на всех этапах работ. На первом этапе проектировщики будущего благоустройства – архитекторы центра «ВЯЗ» под камеры собрались в администрации города вместе со специалистами профильных подразделений мэрии, членами Общественной палаты города, экспертами и некоторыми жителями домов исторической улицы.

Как и планировалось, заседание прошло гладко, потому что собралось не для того, чтобы услышать критику и иное мнение. Хотя даже беглого взгляда на эскизы уже достаточно, чтобы вопросы появились. Так, одной из ключевых задач заявлено озеленение общественного пространства, а на рисунках – сплошная благоустроительная плитка. Страшно звучат и слова архитекторов, заявивших, что «специалисты уже обследовали существующий зеленый каркас, чтобы понять, с чем работать дальше». Коренные волгоградцы знают, что на Мира много сиреневых кустов, и весной сиреневая красота и благоухание придают этому месту особый шарм. Что от них останется, когда «вязовцы» определятся с «зелёным каркасом»?

Комплексное благоустройство ждет около 1,5 километра улицы, в том числе нам обещают создать на прогулочной зоне полностью безбарьерную среду – все переходы и подходы спроектируют так, чтобы по улице могли свободно передвигаться маломобильные жители. Преображение ждет и расположенные вдоль улицы дворы, для каждого обещают отдельный дизайн-проект.

На заседании «общественности» речи о зачистке фасадов домов не шло, но известно, что идея освободить их от элементов цивилизации – сплит-систем и кондиционеров, зреет давно. Даже подсчитано, что этих чуждых историческому наследию элементов на первой сталинградской улице насчитали 337 штук. Жителям должны предложить достойный компромисс, иначе войны на улице Мира не избежать.

Собственно, благоустройство улицы, заявляют архитекторы, началось в 2020-м году со строительства Александровского сада у собора, ведь площадь Павших борцов – это тоже часть Мира. Сейчас идет реставрация фасадов театра НЭТ, гостиницы «Интурист». И у специалистов к работам по восстановлению исторического здания гостиницы есть большие претензии.

-- Сталинградская терразитовая штукатурка сохранила свой блеск даже под шестидесятилетним слоем пыли. Волгоградская реставрация агрессивна в своем стремлении скрыть этот блеск под рубищем простых решений, - заметил председатель регионального отделения Всероссийского общество охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников. -- Отношение к реставрации сталинского ампира, как к ремонту овощехранилища -- покрасить и станет красиво. Проектом же предусмотрена не окраска фасада, а восстановление финишного слоя декоративной терразитовой штукатурки.

Поскольку здание «Интуриста» - объект культурного наследия, за работами предусмотрен авторский надзор.

-- Ещё одна любопытная деталь, автор проекта -- ООО «СтройПортал», исполнитель работ -- ООО «Линт», которое, судя по ИНН, является сегодня ничем иным, как бывшим ООО «Промстройреставрация», - акцентирует Котельников. - А потому и авторский надзор над работами на фасаде «Интуриста», боюсь, будет мало отличаться от авторского надзора за реставрацией памятника Ленину на площади Титова и памятника связистам с позывным «Ролик» на Нижних Баррикадах.

В общем, глаз да глаз нужен за всеми устроителями. А авторитетного общественного контроля, выросшего из гражданского общества, в Волгограде нет.

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