Сергей Лавров поддержал премию Росприроднадзора «Экология - дело каждого»

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16 ноября 2021, 12:35

Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Сергей Лавров поддержал международную детско-юношескую премию Росприроднадзора «Экология – дело каждого» и считает, что конкурс может стать доброй традицией, а поддержание благоприятного состояния окружающей среды наша общая задача, и от всех нас зависит судьба Планеты.



«Дорогие друзья, участники первого международного детско-юношеского конкурса «Экология дело каждого». Жизнь любого человека неотрывно связана с природой, поэтому в самом названии конкурса заложен глубокий смысл. Ведь поддержание благоприятного состояния окружающей среды наша общая задача. От всех нас зависит судьба Планеты и активное участие в конкурсе убедительный пример того, что ее будущее вам не безразлично. В рамках конкурсного отбора рассмотрено 6000 работ из России и 27 стран мира. Рад, что участники ответственно и творчески подошли к выполнению задания. В своих презентациях затронули самые разнообразные экологические проблемы. Самое главное предложили варианты их решения», - говорится в официальном обращении министра к участникам премии.



Глава министерства иностранных дел РФ подчеркнул, что устойчивое развитие государств невозможно без совместных усилий всего международного сообщества, поэтому особенно ценно стало широкое участие в конкурсе ребят из-за рубежа.



«Думаю, всем были интересны их рассказы об уникальном опыте своих стран в сфере экологии. Обмен идеями, предложениями и проектами способствует объединению молодёжи на платформе защиты природы, повышению экологической сознательности молодых людей, в целом формирования у них активной жизненной позиции. Российская Федерация уделяет большое внимание природоохранной повестке дня. И это логично с учётом нашей обширной территории и колоссальных природных богатств, громадного запаса пресной воды, лесных массивов, природных ископаемых, уникальных диких животных. Мы всегда должны помнить, что все эти ресурсы являются исчерпаемыми и уязвимыми, и поэтому относиться к ним нужно крайне бережно» – сказал Сергей Лавров в обращении.

Министр отметил, что твёрдую позицию на экологическом направлении Россия занимает и на международных площадках и последовательно выступает за достижения целей устойчивого развития ООН, которые были сформулированы в повестке дня 2030.

«От этого напрямую зависит уровень и качество жизни всех людей на планете. Убеждён, что ваш конкурс может стать доброй традицией. Желаю вам ребята крепкого здоровья и бодрости духа. Удачи и успеха во всех начинаниях», - заключил Лавров.



«Мы благодарны Сергею Викторовичу за поддержку. Ведь забота о благоприятном состоянии окружающей среды это общая задача всех граждан России. Только вместе мы сможем сохранить уникальность природы нашей страны. Работы участников показали, как чутко дети реагируют на экологические проблемы, которые видят в своих регионах и, главное, показывают варианты их решения. «Экология – дело каждого и это не просто слова – это принцип жизни, который, я надеюсь останется в сердцах участников, их родителей, педагогов и всех, кто поддержал нашу премию. Самое главное, что дети во всем мире говорят на одном языке мира и любви к природе и множество зарубежных работ это доказали. Все регионы России приняли участие в премии, очень активно проявили себя страны Латинской Америки, особенно Перу, Панама, Гватемала, Колумбия, Эквадор. В Китае нашелся активный педагог, благодаря которому в премии участвовала школа искусств и дети прислали более полусотни рисунков. Казахстан, Италия, Узбекистан и многие другие тоже проявили себя очень активно. Мы очень рады, что дети показывают нам взрослым, каким они видят будущее нашей Планеты и хотят сберечь природу», - прокомментировала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.



Премия «Экология - дело каждого» учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в марте 2021 года и проводится в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации. Среди главных задач проекта – экологическое просвещение, популяризация темы экологии и культуры ответственного отношения к природным ресурсам, вовлечение молодёжи в экоповестку с помощью социальных сетей и «зелёного» волонтёрства. Приём заявок на премию проводился с 1 апреля по 1 октября этого года. За шесть месяцев поступило 9,5 тысяч заявок от детей, принято 6000, в шорт-лист премии попало около 650 работ.

В премии приняли участие все регионы России, а также Мексика, Колумбия, Гватемала, Панама, Перу, Эквадор, Индия, Китайская Народная Республика, Южная Корея, Объединённые Арабские Эмираты, Франция, Бельгия, Испания, Италия, Великобритания, США, Турция, Польша, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Эстония, Белоруссия, Армения, Абхазия.



Председателем жюри премии стала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Итоги премии объявят 25 ноября в рамках пресс-конференции, которая состоится он-лайн в 14.00 по московскому времени.

Списки победителей, лауреатов и тех, кого жюри отметило дополнительно будут опубликованы на сайте проекта www.экологияделокаждого.рф



Генеральным партнёром премии выступила АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральными партнёрами стали: ПАО «СИБУР Холдинг», ВЦД «Орлёнок». Проект поддержали: киностудия «Союзмультфильм», RUTUBE, Общероссийская организация «Российское движение школьников» (РДШ), Всероссийская общественная организация волонтёров-экологов «Делай!», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, благотворительные фонды «Подсолнух» и «Добряки», гранд отель «Жемчужина», бренд экологической одежды OLGA SKAZKINA.



Информационные партнёры проекта: «Детское радио», МИА «Россия сегодня», информационное агентство «ТАСС», информационно-образовательный проект ТАСС «Ньюм», телеканал «Россия 24», радиостанция «Эхо Москвы», телеканал 360, МИЦ «Известия», «Российская газета», ИД «Комсомольская правда», ИД «Аргументы и Факты», «Аргументы недели», Общественное телевидение России (ОТР), медиахолдинг «FANABI» (Узбекистан), медиа-школа «Останкино».

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