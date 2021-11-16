Роспотребнадзор до мая 2024 года продлил санитарно-эпидемиологические правила, введенные из-за COVID-19

Роспотребнадзор до мая 2024 года продлил санитарно-эпидемиологические правила, которые были введены в стране из-за COVID-19. Постановление об этом размещено на официальном портале правовой информации.
«Внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 года №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика новой коронавирусной инфекции». Цифры «2022» заменить цифрами «2024», - написано в документе.
Кроме прочего, в постановлении говорится, что в случае контакта с больным COVID-19, не нужно будет соблюдать двухнедельную изоляцию тем, кто прошел полный курс вакцинации или перенес коронавирусную инфекцию в течение последних шести месяцев.
16 ноября в РФ выявили минимальное с 27 октября количество случаев заражения коронавирусом за сутки – 36 818.
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