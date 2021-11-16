Андрей Бочкарёв: Готовность восьмого участка Юго-Восточной хорды оценивается в 54%

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16 ноября 2021, 11:43

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что общая строительная готовность восьмого участка Юго-Восточной хорды от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД составляет 54%.

«Готовность путепровода основного хода через реку Городня оценивается на 90%. Здесь завершаются работы по устройству гидроизоляции и защитного бетонного слоя проезжей части путепровода. Началась укладка первого слоя асфальтобетонного покрытия», — рассказал Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя Мэра, всего на участке ЮВХ-8 строятся десять искусственных сооружений.

«Готовность путепровода через Котляковский ручей составляет 70%, уже завершен монтаж балок пролетного строения, ведутся работы по устройству выравнивающего слоя проезжей части», — подчеркнул Андрей Бочкарёв.

Он добавил, что в настоящее время завершается бетонирование пролетных строений путепровода через улицу Кантемировская.

«Забетонировано 75% пролетов, окончание этих работ запланировано на конец ноября»,- уточнил Андрей Бочкарёв.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик ряда участков Юго-Восточной хорды) Юрий Кравцов отметил, что на участке строятся четыре подземных пешеходных перехода.

«Один переход уже полностью готов, строительство еще одного завершится в ближайшее время — подходят к концу отделочные работы. Еще два перехода готовы на четверть, ведутся монолитные работы», — сообщил Юрий Кравцов.

По его словам, на участке также строятся два очистных сооружения, котлованы уже разработаны, ведется устройство технологических распорных систем.

Хордовая система скоростных магистралей, включающая также строительство Юго-Восточной хорды, — ключевой мегапроект развития дорожно-транспортного каркаса Москвы. Хорды свяжут периферийные районы столицы, снизив таким образом нагрузку на улично-дорожную сеть в центре столицы, а также на МКАД и ТТК.





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