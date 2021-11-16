Дети нас выбирают: о чем расскажет Синастрия (совместимость) с ребенком

Аргументы Недели → Общество 13+

16 ноября 2021, 09:13 Екатерина Максимова,

В прошлый раз мы разобрали личную и деловую совместимость и обсудили, как можно использовать положительные аспекты планет и сублимировать негативные. Сейчас чрезвычайно популярен гороскоп совместимости со своим чадом. Родители все чаще прибегают к помощи астролога, чтобы понять, как вести себя с новым членом семьи, пожалуй, именно этот гороскоп хранит в себе тайну воплощения нас на этой планете. Но обо всем по порядку…

Астрология верит, что мы вовсе не единожды приходим на эту Землю, что мы рождаемся и умираем множество раз, появляясь здесь уже с определённым опытом, который сформировался в предыдущих воплощениях. Именно квинтэссенция этого опыта и формирует нашу карму в этой жизни - то есть конкретное положение планет в знаках зодиака и домах далеко не случайно, и мы рождаемся в определенном месте и в определенное время запрограммировано. Больше того, мы рождаемся у конкретных родителей, чтобы выполнить свое предназначение и выбираем их, согласно пути, который хотим пройти в этой жизни. Поэтому взрослым просто необходимо понять это предназначение, чтобы помочь своему ребенку. Ведь он выбрал именно их! Накладывая натальную карту (индивидуальный гороскоп) родителя и ребенка мы как раз и можем понять, как лучше помочь своему отпрыску с его призванием, как распределяется нагрузка между родителями и как этот путь пройти максимально экологично.

А что же такое предназначение? Согласно звездной науки – та самая зажигалка, которая освещает наш путь и вместе с тем, заряжает нас энергией. Помните потрясающий мультфильм «Soul», в котором души должны понять перед рождением, что им интересно и что их окрыляет, и только после нахождения своей «зажигалки» их пускают прилететь на Землю. Поразительным образом значок этого предназначения в анимационном фильме похож на символ восходящего лунного узла в астрологии, который человеческое предназначение и определяет. Напрашивается мысль, что сценарист этого шедевра был знаком с основами астрологии.

Лунные узлы –это две точки пересечения лунной и земной орбит, образующиеся при переходе Луны от северной широты к южной и обратно. В момент рождения они попадают в разные знаки зодиака. И вот как раз зодиакальное созвездие восходящего узла и раскрывает предназначение ребенка. А нисходящий узел рассказывает, с чем ребенок пришел на этот свет, каков его багаж. Узнать, где у ребенка лунные узлы совсем несложно, на множестве астросайтов это легко вычислить, заполнив дату рождения. Сейчас небольшой экскурс по трактовке узлов в созвездиях Зодиака.

Если восходящий узел в Овне, ребенку надо помочь быть лидером, спортсменом или военным. Его предназначение – первопроходец и воин. Если эта точка попала в Тельца, то человеку необходимо освоить денежную науку, уметь накапливать ресурсы, из него может выйти отличный банкир или финансист. Поселившийся узел в Близнецах дает словесное предназначение, путь оратора, писателя или учителя. Предназначение в Раке делает акцент жизненного пути на доме, обустройство и создание собственного очага будет самым главным в жизни. Так же может подойти профессия риелтора - человека, который обустраивает дом для других. Если у вашего ребенка восходящий узел во Льве, то ему очень захочется быть на подмостках, в свете софитов. Именно в творчестве он способен найти призвание. Предназначение в Деве дает открытый путь в медицине, заботе о мелких животных, бытовом сервисе.

Если ваш ребенок родился с лунным узлом в Весах, то мода и красота, дипломатия и партнерства — это темы его земного пути. Звездный путь в Скорпионе дает колоссальный интерес к темам жизни и смерти, психологии, эзотерики и криминалистики. Восходящий узел в Стрельце наделяет ребенка талантом учителя и философа и дает путь расширять пространства других людей. Предназначение в Козероге обещает дать путь руководителя, политика и может говорить об общественном признании. Лунный узел в Водолее награждает талантом изобретателя, авиатора и революционера. И, наконец, лунный узел в созвездии Рыб дает возможность создавать и транслировать образы, дарует путь философа, кинематографиста, музыканта или поэта.

Конечно, это краткие ремарки и за полноценной консультацией гороскопа ребенка, надо идти к профессиональному астрологу. Потому что только астролог может рассказать о вашей семейной модели, которая записана в индивидуальном гороскопе. Солнце в нашей натальной карте обозначает отца, а Луна мать и вот аспекты, взаимодействия между этими планетами показывают родовые программы человека и в чем должен помогать ребенку папа, а в чем мама!

В следующий раз мы поговорим о синастрии с местом, в котором вы живете, ведь на судьбу влияет где мы находимся, потому что города как люди: одни окрыляют, а другие – толкают нас в бездну.

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