Девять экс-депутатов Госдумы не хотят освобождать свои московские служебные квартиры

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16 ноября 2021, 08:07 Источник: "Ведомости"

Подъезд, Виктор Лисицын/globallook.com

Девять депутатов Госдумы предыдущего созыва — представители «Единой России» и ЛДПР — до сих пор не освободили свое служебное жилье. А в 17 квартирах переизбранных в VIII созыв парламентариев живут не они сами, а их родственники или помощники.

Об этом газете «Ведомости» рассказали источники, присутствовавшие 15 ноября на заседании Госдумы, где обсуждался вопрос служебного жилья народных избранников.

По поводу того, что в квартирах, выделенных парламентариям, живут не они сами, а родственники или помощники, источник сказал: «Понятно, что депутату при переезде из другого региона нужно понимать, куда устраивать семью, но все же прежде всего закон обеспечивает жильем самого депутата, его супругу [или супруга] и несовершеннолетних детей, а не других родственников и помощников».

Вопрос о служебном жилье поднял спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он попросил лидеров фракций повлиять на экс-депутатов и решить вопрос с квартирами, занятыми другими людьми. Руководителям парламентских фракций спикер раздал списки «нарушителей», но озвучивать их имена не стал.

По закону служебное жилье народным избранникам предоставляется до конца срока полномочий, который завершился 12 октября 2021 г.

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