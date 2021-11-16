Источник «Известий»: в сертификаты о вакцинации могут добавить фото владельца

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16 ноября 2021, 07:34 Источник: "Известия"

Проверка QR-кодов, Andriy Andriyenko/globallook.com

Сертификаты о вакцинации могут дополнить фотографией владельца. Тогда ими можно будет пользоваться без предъявления паспорта. О такой возможности «Известиям» рассказал высокопоставленный федеральный чиновник (имя не называется).

По словам чиновника, на прошлой неделе этот вопрос обсуждался в Минцифры. Сейчас QR-код не содержит персональных данных, поэтому при его предъявлении требуется еще и паспорт. Если на сертификате появится фотография, необходимость сверять данные QR-кода с паспортом отпадет — это поможет избежать очередей при проверке.

Вопрос, откуда брать фотографию, пока остается открытым. По одному из вариантов, ее можно будет добавить на портале «Госуслуг», по другому — из Единой биометрической системы.

Как сказал источник, профильные ведомства обсуждают и другие меры, которые помогут уменьшить очереди при проверках QR-кода. Например, рассматривается возможность предъявления сертификата не при посадке в самолет или поезд, а на стадии покупки билета.

Как сообщалось ранее, рассмотрение Госдумой законопроектов о QR-кодах в первом чтении запланировано на декабрь.

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