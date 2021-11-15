В Иванове пропала 7-летняя девочка Варя Тихонова

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15 ноября 2021, 21:24

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В Иванове в понедельник пропала семилетняя девочка Варвара Тихонова. Девочка 2014 года рождения днем около 15:30 вышла детского дома творчества №3 на улице Колотилова, домой не пришла. На поиск первоклассницы Вари подняли полицию. Также девочку вышли искать добровольцы ПСО "Лиза Алерт".

Варвара Тихонова была одета в чёрную куртку, зелёный спортивный костюм, высокие белые кроссовки и серую шапку.

Только что стало известно, что Варя нашлась, - сообщает IvanovoNews. Начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин рассказал, что на остановке общественного транспорта на улице Куконковых в районе ТЦ "Евроленд" заметила неравнодушная женщина. Замерзшая девочка сидел на остановке. Ещё один житель Иваново отвел первоклассницу к себе домой. Девочку уже забрали полицейские. Сотрудники полиции выясняют, почему Варя не стала возвращаться после занятия в Детском доме творчества домой.

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