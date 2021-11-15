Замминистра финансов Ирина Окладникова: Механизм индексации маткапитала планируется пересмотреть

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15 ноября 2021, 20:38 Источник: Парламентская газета

Ирина Окладникова, фото с сайта Минфина РФ

Размер материнского капитала в 2022 году планируется рассчитывать по уровню фактической инфляции прошлого года.

В понедельник, 15 ноября, заместитель министра финансов Ирина Окладникова на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам рассказала, что в настоящее время готовятся поправки в законодательство, предполагающие, что размер маткапитала будет индексироваться с 1 февраля текущего года исходя из роста цен за предыдущий год в соответствии с фактическим коэффициентом индексации, который ежегодно будет устанавливаться правительством,- пишет "Парламентская газета".

Сейчас маткапитал привязан к прогнозному показателю инфляции. Российские семьи начали получать маткапитал с 2007 года на рождённого или усыновлённого второго, или любого последующего ребёнка.

С 1 января 2020 года маткапитал положен при рождении первого ребёнка. В этом году размер маткапитала на первого ребёнка составляет 483,8 тысячи рублей, при рождении второго ребёнка ещё доплата и в итоге выплата — 639,4 тысячи рублей.

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