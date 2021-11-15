Гостеприимство русской души показали жители Подмосковья, пригласив Наталью Орейро жить к себе

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15 ноября 2021, 20:07

Фото: Instagram

Не так давно уругвайская актриса и певица Наталья Орейро получила российский паспорт. В связи с этим жители Подмосковья предлагаю звезде поселиться в их районе. Причины, по которым актриса должна принять такое решение, поведала лучший гид из Серпухова Людмила Зобкова.

Первая из причин – вдохновение. Его певице предлагают черпать именно в Подмосковье, ведь в этом регионе творили известные писатели и поэты, художники, например, А.П. Чехов.

Второй причиной гид называет достижение гармонии. По ее мнению достичь этого помогут подмосковные просторы, на которых так и хочется «прикупить домик», в котором можно уединиться от мира.

Святыни – третья причина.

«Чего стоят только Высоцкий монастырь в Серпухове, Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, Борисоглебский монастырь в Истре, Ферапонтов монастырь в Можайске. Каждому городу есть чем похвалиться, и даже если вы не привержены вере, этими красотами невозможно не восхищаться. Необыкновенная архитектура, смотровые площадки и богатая история», - поясняет Людмила Зобкова.

С гидом согласна и член Общественной палаты Московской области Мария Большакова: «Звезде «Дикого ангела» будет в радость посетить нашего Хагрида - Александра Билецкого в Агарково. После выхода фильма о нем на западных телеканалах, Александр стал очень популярным у тех, кому хочется настоящей экзотики».

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