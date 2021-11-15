Дизайнер Скороходова назвала модные тренды этой зимы

Аргументы Недели → Общество 13+

15 ноября 2021, 20:05

pixabay.com

Главным трендом наступившего осенне-зимнего сезона стали экомех и шубы из «чебурашки». Об этом рассказала Анна Скороходова в эфире «Радио 1».



«На пике популярности экомех, то есть различные шубки из «чебурашки». Эти шубы могут быть различных цветов, как базовых, таких как кофейный, кремовый, бежевый, так и ультраярких – это фуксия, оранжевый, зеленый», – сказала дизайнер.



Для любителей классики предлагаются утеплённые пальто ярких цветов. Оно может быть разной длины. Также в этом сезоне модными будут «куртки в форме облака».



Ещё один модный тренд - многослойность. «Можно надеть рубашку, поверх – свитер, потом ещё какую-нибудь накидку и только потом пальто или шубку, и это будет актуально и стильно. Не надо бояться экспериментировать»,- поделилась Скороходова.



Дополнить образ можно различными брошками. Также трендом являются вязаные капоры и балаклавы или шелковый платок.

Стилист отметила, что сейчас модны тёплые яркие колготки: «В тренде колготки с рисунком и утепленные колготки ярких жизнерадостных оттенков. Либо как будто немного рваные колготки. Это бунтарское направление, оно необычное, не все готовы пойти на такой риск, однако жертвам моды я рекомендую обязательно попробовать рваные колготки».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости