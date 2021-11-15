Мясников высказал свое мнение о принудительной вакцинации в России

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15 ноября 2021, 20:09 Анастасия Иванова

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался об идее ввести в России принудительную вакцинацию от коронавируса. В разговоре с заместителем председателя Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольгой Амельченковой он назвал эту меру запоздалой.

Мясников считает, что если бы в стране ввели принудительную вакцинацию ранее, то это помогло бы спасти несколько тысяч человек: «Эта мера сильно запоздала. Идет волна, 40 тысяч заболевших в день. Если бы мы предприняли эту меру летом, то не потеряли бы 30 тысяч человек. Это цена нашего промедления».

Телеведущий отметил, что сегодня в России наблюдается всплеск вакцинации, но на нынешнюю ситуацию это не повлияет, потому что, как уточнил Александр, от первой прививки до появления иммунной защиты должно пройти полтора-два месяца. Врач подчеркнул, что важно не снижать темп вакцинации, так как новая волна COVID-19 ожидается в марте следующего года.

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