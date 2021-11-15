Познер считает, что в России нужно ужесточать систему QR-кодов, как в западных странах

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15 ноября 2021, 20:04 Источник: НСН

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Журналист, ведущий авторскую программу на телевидении Владимир Познер после поездки в несколько западных стран рассказал, что там вопрос о вакцинации стоит жестко. Познер полагает, что в России нужно ужесточать систему QR-кодов и ограничений для граждан, которые не привились от коронавирусной инфекции COVID-19.

По мнению телеведущего, в нашей стране недостаточно жестко ставится вопрос о вакцинации. Познер рассказал, что в некоторых западных странах все очень жестко: или вы живете, как нормальный человек, или каждые 48 часов делаете ПЦР-тест. Если ничего не делаете, тогда не попадете никуда.

Телеведущий такую жесткую меру поддерживает. В интервью "Национальной службе новостей" выразил возмущение, почему в руководстве страны не все хотят ужесточать ограничительные меры.

Познер узнал, что "во власти есть люди, которые сопротивляются такому ужесточению". "Какие у них соображения, их не перевыберут или еще что-нибудь, я не знаю", — рассуждает журналист.

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