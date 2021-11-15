Эксперт Дьяков рассказал, каким зимним грибам не страшны морозы

Аргументы Недели → Общество 13+

15 ноября 2021, 19:15

pixabay.com

Как пишет "Подмосковье Сегодня", ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков объяснил, почему опята могут расти зимой.



В лесах Московской области как раз появились зимние опята, которые собирают обычно поздней осенью.

«Зимний опенок растет на стволах деревьев, поэтому промерзание почвы ему нестрашно. Его можно собирать поздней осенью и зимой в оттепели. К примеру, два года назад была очень теплая зима, и жители Подмосковья с удовольствием ходили в лес по грибы. Даже если наступят заморозки и зимний опенок замерзнет, он оттает и растет себе дальше»,- сказал эксперт.



По словам миколога зимнего опенка с ложным не спутаешь, так как ложные опята не выдерживают холодов наших широт. Также в магазинах можно купить искусственно выращенный белый зимний опенок, но по вкусовым качествам он сильно отличается от лесного.



Кроме зимних опят, сейчас в подмосковных лесах можно собирать вешенки, польский гриб и рядовку.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости