Автомобилисты раскритиковали идею снижения скорости в городах

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15 ноября 2021, 18:48 Анастасия Иванова

pixabay.com

Заместитель председателя региональной общественной организации «Московский городской союз автомобилистов» Сергей Галишников раскритиковал идею о снижении скорости в городах.

«Я считаю, что ситуация, которая сейчас есть, вполне достаточна для нормальной организации движения. В Москве огромное количество улиц, где скорость движения и так ниже 60 километров в час. В частности, есть много знаков, где скорость 40 километров, и иногда без объективных причин», — возмутился Галишников.

Общественник также рассказал, что не понимает, как юридически можно сопоставить такие понятия, как скорость и плохая погода, так как каждый водитель проходит медицинское освидетельствование и способен оценить дорожную обстановку, индивидуально выбирая скоростной режим: «По поводу дополнительных знаков. У нас и так улицы испещрены знаками, от них рябит в глазах. У нас есть электронные табло, на МКАДе, в частности, где написано: "Ухудшение погоды", "Обратите внимание на скоростной режим", "Не превышайте". Таких информационных табло, которые предупреждают водителя, я считаю, вполне достаточно».

Помимо этого, Сергей подчеркнул, что в столице и так низкая скорость из-за пробок, что является более насущной проблемой, требующей решения.

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