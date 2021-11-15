Власти Израиля отложили на две недели открытие границы для привитых «Спутником V» туристов

Аргументы Недели → Общество 13+

15 ноября 2021, 15:57

фото: pixabay.com

В министерстве туризма Израиля в понедельник объявили, что привитых вакциной от коронавируса "Спутник V" иностранных туристов начнут пускать в страну только с 1 декабря 2021 года.

Израильские власти планировали принимать получивших вакцину от коронавирусной инфекции COVOD-19 российского производства с 15 ноября.

Но Израиль отложил открытие границы для привитых "Спутником V" по техническим причинам, хотя препарат признан с сегодняшнего дня официально,- передает радио Sputnik со ссылкой на РИА Новости.

"В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд вакцинированных "Спутником" станет возможен начиная с 1.12.21", – заявили в понедельник, 15 ноября, в министерстве туризма еврейского государства.

Иностранные туристы получат возможность въехать на израильскую территорию, если они полностью привиты и за последние 14 дней не были в стране из "красного" списка по COVID-19. В Израиле вакцинированные "Спутником V" путешественники будут находиться на карантине до получения результатов серологического теста.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости