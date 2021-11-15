Популяризацию боевых искусств обсудили на молодежном лектории Российского общества «Знание» в Дагестане

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15 ноября 2021, 15:24

Здоровая и сильная личность начинается со здорового духа, а помочь в его формировании могут боевые искусства — об этом шла речь на молодежном лектории, который проходил в Махачкале 12 и 13 ноября по инициативе Российского общества «Знание» и Российского Союза боевых искусств. Мероприятие организовано в рамках федерального просветительского проекта «Умный маршрут», направленного на повышение мотивации молодого поколения к саморазвитию и созидательной деятельности.

Лекторий проходил на площадке Дагестанского государственного педагогического университета, с экспертами встретились студенты, которые в будущем станут преподавателями. В фокусе внимания участников оказались культура и дипломатия боевых искусств, а также способы популяризации этого вида спорта.

Как отметил Магомед Хайбулаев, директор института довузовского и дополнительного образования Дагестанского государственного педагогического университета, председатель комиссии Общественной палаты Республики Дагестан, «в России спорт очень популярен, он постоянно присутствует в информационном поле, и это хорошо. Но наша задача — побуждать молодежь не только смотреть соревнования, обсуждать чемпионаты, но и самим приобщаться к спорту, а набравшись опыта, делиться им с другими в качестве наставников, тренеров. Форумы и лектории о спорте для будущих педагогов дают им возможность стать разносторонними специалистами, компетентными в вопросах управления и развития спорта. Будущие преподаватели должны знать, как устроена и действует спортивная система в стране и как содействовать популяризации спорта».

Программа лектория была построена так, чтобы у студентов сформировалось целостное представление о стратегии развития физической культуры и спорта в России. Вопросы государственного управления в спорте осветил Виктор Сосновский, член президиума Международной Евро-Азиатской Федерации Айкидо, исполнительный директор Новосибирского филиала Российского Союза боевых искусств.

«Сейчас в России более 4 млн человек занимаются боевыми искусствами и спортивными единоборствами. И чем больше детей, подростков, молодежи будет вовлекаться, тем лучше. Поскольку боевые искусства — это не только хорошая физическая форма и освоение навыков самообороны, но и улучшение самодисциплины, концентрации внимания, повышение осознанности. Боевые искусства способствуют духовному развитию: помогают обрести уверенность в себе, учат уважать окружающих, развивают командный дух. Еще одно достоинство в том, что это отличный способ найти единомышленников и друзей», — подчеркнула советник исполнительного директора Российского Союза боевых искусств и автор лектория «Культура и дипломатия боевых искусств» Анна Субботина.

Городские форумы в рамках проекта «Умный маршрут», организованного Российским обществом «Знание», проходят в ноябре и декабре 2021 года в разных городах страны. Для каждого региона выбрана отдельная тема: искусство, карьера, наука, ораторское искусство и экономика, лидерство и soft skills, финансовая грамотность и основы дипломатии. Проект уже охватил 66 регионов России, в его рамках состоялось более 7 тысяч лекций. С афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте Российского общества «Знание», в разделе «мероприятия».

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