В Норвегии учёные выявили новую разновидность «дельта»-штамма COVID-19

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15 ноября 2021, 15:37 Источник: РИА Новости

Keystone Press Agency, globallookpress.com

В Норвегии учёные выявили новую разновидность «дельта»-штамма коронавируса AY. 63. Специалисты института национального здравоохранения рассказали, что вирус новой разновидности не более опасен, чем обнаруженные ранее.

Норвежские медики считают, что вакцина от COVID-19 надежно защищает от «дельта»-штамма и AY. 63, - передала телекомпания NRK со ссылкой на институт национального здравоохранения.

Впервые его выявили в июне. Новый вариант распространился по Норвегии и получил обозначение AY. 63.

Индийский штамм (дельта) появился осенью 2020 года. Он оказался более заразным, чем другие, и к октябрю этого года в мире у пациентов преимущественно диагностируют его, в том числе в России, - сообщает РИА Новости.

В Великобритании позднее обнаружили коронавирус AY.4.2. Он отделился от дельта-варианта и обладает большей контагиозностью. Вне Соединенного королевства его очаги пока малочисленны.

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